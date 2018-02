O FC Porto pediu uma reuniãoao Conselho de Arbitragem, no sentido de "expor um conjunto de erros" que considera colocarem em causa a verdade desportiva da Liga NOS. O treinador Sérgio Conceição aplaude a iniciativa."Estou preocupado por serem muitos erros. Quando ganhamos por 3 ou 4-0, em que a equipa de arbitragem não está tão bem, os erros não são tão falados. Já disse que nos jogos em que empatámos, o único em que não houve casos foi com o Sporting. Isto é quase unânime entre comentadores, ex-árbitros. Vi a situação do Felipe e acho incrível um árbitro, a dez metros do çlance, e o VAR não verem que o guarda-redes chegou atrasado à bola e que socou o Felipe na cara. Se é tão visível, pergunto porquê? Temos sofrido cartões, penáltis, situações dúbias onde o árbitro tem um critério diferente. O clube achou que era importante reunir-se com o Conselho de Arbitragem. Não podemos ficar calados perante tantos casos. Não estou a dizer que os árbitros vão tomar uma decisão negativa só por ser o FC Porto".