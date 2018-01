Sérgio Conceição arrasa Rui Vitória e compara-o a um boneco do filho

Sérgio Conceição fez esta quarta-feira um esclarecimento sobre as polémicas declarações sobre Rui Vitória feitas no domingo."Nunca foi minha intenção ofender ninguém. O exemplo que dei foi menos feliz. Lamento se pensaram que foi ofensa, mas não foi. Referia-me à tal incoerência e não mais do que isso. Não tentei chamar nada a ninguém. Não é essa a minha forma de estar. Sou frontal, falo de forma apaixonada, com sentimmento.", referiu o treindaor do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Moreirense, referente à Taça de Portugal marcado para quinta-feira.