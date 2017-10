Para lá de explicar a situação de Iker Casillas e tê-la comparado à de Júlio César no Benfica , Sérgio Conceição deixou ainda uma nova indireta ao rival encarnado, referindo que o problema de José Sá, após um dos golos sofridos em Leipzig e as seguintes análises feitas, se deveram à sua... barba."O José Sá tem um problema grande, é ter uma barba um bocadinho maior do que aquilo que deveria ter. Porque normalmente um guarda-redes sem barba é perdoado pelo erro que comete. O frango do José Sá... E o frango de outro guarda-redes, que se calhar não tem barba, tem umas borbulhas e coitadinho é menino, tem 18 anos, é mais perdoado perante um português, que depois do Rui Patrício é o guarda-redes com mais qualidade para assumir a baliza de Portugal, por um erro que nem sei se é erro... Pois é um lance que faz parte do jogo e que todos nós cometemos. Os que eu cometi dariam para fazer uma lista muito grande. Num jornal vejo 'frango', noutro vejo 'perdoado'... Mas eu já mandei cortar a barba ao José Sá. Aí vamos ficar equivalentes", disse, de forma irónica, o técnico dos dragões.

Autor: Fábio Lima