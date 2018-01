O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, voltou esta quarta-feira a deixar claro que o clube só avançará para o reforço do plantel com contratações de jogadores que acrescentem qualidade ao plantel que possui, o qual é reduzido."Nunca falei da qualidade e sim de quantidade. Já disse que sem lesões e castigos o plantel nos dava garantias. Obviamente que há a possibilidade de ajustar, de vir um ou outro elemento. Mas se vier alguém terá de ser para acrescentar valor ao plantel e não só por que tem de vir", afirmou Conceição na conferência de imprensa de lançamento do jogod a Taça de Portugal frente ao Moreirense."Já disse que não sou um treinador que esteja em completo de acordo com o mercado de inverno, ainda por cima este mês todo de abertura - talvez uma semana chegasse. Até no verão é exagerado", adiantou ainda o técnico do FC Porto.