Continuar a ler

"Não sei porquê a surpresa... Estão pouco atentos, pois sempre que o Reyes entrou foi para o meio campo. Tem a ver com aquilo que foi preparado. Tínhamos uma avançado puro, que era o Aboubakar, que queria que ficasse no centro, como referência. Atrás dele teríamos quatro homens mais móveis, a quem pedimos largura e movimentos interiores. Atrás precisávamos de ter alguém que desse equilíbrio, que fosse referência no centro a defender. Foi isso. Não se espantem, porque tudo é preparado. E o Diego fez um bom jogo".



Queixas de Brahimi assustaram?



"Foi fadiga acumulada. É óbvio que preocupa sempre quando algum jogador se mangoa. E penso que não era só o Brahimi que estava queixoso, pois estavam outros jogadores também. Aguentou, mesmo assim, mas achámos por bem tirá-lo para não haver nada de grave"



A pausa para seleções é benéfica?



"É benéfica, sem dúvida!" "Não sei porquê a surpresa... Estão pouco atentos, pois sempre que o Reyes entrou foi para o meio campo. Tem a ver com aquilo que foi preparado. Tínhamos uma avançado puro, que era o Aboubakar, que queria que ficasse no centro, como referência. Atrás dele teríamos quatro homens mais móveis, a quem pedimos largura e movimentos interiores. Atrás precisávamos de ter alguém que desse equilíbrio, que fosse referência no centro a defender. Foi isso. Não se espantem, porque tudo é preparado. E o Diego fez um bom jogo"."Foi fadiga acumulada. É óbvio que preocupa sempre quando algum jogador se mangoa. E penso que não era só o Brahimi que estava queixoso, pois estavam outros jogadores também. Aguentou, mesmo assim, mas achámos por bem tirá-lo para não haver nada de grave""É benéfica, sem dúvida!"

O resumo do FC Porto-Belenenses (2-0)

Aboubakar fechou com chave de ouro a vitória portista

Herrera inaugura o marcador no Dragão

Para lá da análise ao jogo com o Belenenses , Sérgio Conceição explicou a colocação de Diego Reyes na equipa titular a trinco (a sua posição natural é a de defesa central, ainda que tenha sido várias vezes utilizado na zona mais recuada do meio campo) e deixou claro que tudo é pensado ao pormenor no Dragão.

Autor: Fábio Lima