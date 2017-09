A pergunta (e a interpretação da resposta) da véspera que deixou Conceição indignado

O esclarecimento de Sérgio Conceição: «Tiraram uma frase do contexto»

Sérgio Conceição recusou comentar as incidências do FC Porto-Portimonense ( 5-2 ) na flash interview da Sport TV, em protesto com aquilo que considera ter sido uma deturpação das suas palavras na véspera, na antevisão, e pelo facto de a esmagadoria maioria das questões de ontem ter sido feita sobre o tema Benfica."Ontem na antevisão que fiz, em 10 perguntas oito foram sobre o Benfica, uma delas da Sport TV. O que disse ontem foi completamente o contrário ao que veio na imprensa, nomeadamente uma crise do Benfica. Nunca falei em crise do Benfica, apenas disse que está à vista de todos como está o campeonato. Não durmo nem acordo a pensar nos rivais, pois tenho muito trabalho aqui e os meus jogadores exigem sempre o melhor de mim. Sobre o jogo não falo, porque ontem a Sport TV não me perguntou sobre o Portimonense e por isso hoje não falo", limitou-se a dizer o treinador portista.Pouco depois, já na sala de imprensa do Dragão, Conceição reforçou a mesma ideia e acabou por levantar-se sem também responder a qualquer questão.