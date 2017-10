Continuar a ler

"Era importante lançar jovens da equipa B e quero aqui deixar uma palavra especial para a equipa técnica, nomeadamente ao Folha pelo trabalho muito bom que tem feito com os miúdos, e também enaltecer o mar azul, pois ter mais de quatro mil adeptos aqui no Restelo é fantástico. Também realço os adeptos do Lusitano que vieram, pois fizeram o esforço de vir de Évora até à capital e foi bonito", enalteceu.Na ótica de Conceição, "foi pena" o duelo não ter sido disputado em Évora e deixa claro que para os dragões nunca houve qualquer problema quanto ao local da partida. "Ao contrário do que ouvi, para nós era igual jogar aqui ou em Évora. É óbvio que em termos de condições é melhor, mas a ambição é a mesma. Se a relva estiver em piores condições, naturalmente beneficia a equipa menos forte. Mas nós sabíamos que, independentemente do adversário, onde fosse, tínhamos de estar preparadíssimos para ser muito competitivos como somos", frisou.A finalizar, o treinador portista abordou ainda a utilização de jogadores definida pelos regulamentos e deixou claro que todos os que atuaram lhe agradaram. "Conseguimos uma vitória muito importante, com várias situações que me agradaram, como os jogadores da equipa B, outros com menos jogos que deram uma resposta fantástica. Demonstrámos uma motivação grande independentemente do adversário. Utilizámos oito jogadores que tinham atuado nos últimos três jogos. O Sá não tinha um minuto, o Hernâni coloquei-o para dar conhecimento e depois houve o Dalot. Se não houvesse a limitação regulamentar se calhar comecaria o jogo mais um ou outro. Mas temos de respeitar as regras e fiquei satisfeito com todos. Era importante dar minutos. Estamos aqui com seis jogos para fazer em 18 dias e é importante ter todos preparados e motivados para as diferentes competições em que estamos inseridos".