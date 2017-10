Continuar a ler

Diante do Paços, e apesar dos seis golos que celebrou, Sérgio Conceição não mudou muito na forma como celebrou os golos e no final da partida explicou o porquê. "É importante não perder o foco, aquilo que é o objetivo do jogo e da época. Não pode ser um golo ou um resultado a tirar esse foco. É óbvio que neste caminho nem tudo é um mar de rosas. Há um golo sofrido, uma derrota, mas temos de saber para onde vamos, com quem vamos... E tenho a dizer que tenho um grupo fantástico, de grandíssima qualidade, jogadores que dão tudo e fazem tudo pelos objetivos. Respeitam a mensagem, trabalham com dedicação e ambição diária. Todos aqui dentro sofrem quando não ganhamos! Ninguém quer ganhar mais do que nós! Somos os primeiros a ficar tristes por não ganhar... Há que pôr a mão na consciência, pois este ano temos um grupo determinado que quer chegar ao final da época e conseguir aquilo que falta há quatro anos. E para isso temos de estar juntos", pediu.Terá sido este o melhor FC Porto da época? O técnico não entra por aí... "É a continuidade do que temos feito. Foi um jogo que se tornou fácil, pois estivemos bem em todos os momentos do jogo. Sem bola, não deixámos o Paços pensar, com dinâmica, mobilidade, alegria e prazer de jogar, respeitando cada elemento da equipa. Isso é fantástico. E quero também deixar uma palavra ao Paços, uma equipa pela qual tenho simpatia. E não será esta derrota que abalará uma equipa que tem sido sólida no campeonato", concluiu.