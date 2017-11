Consciente do valor do adversário, sobretudo a jogar em casa, Sérgio Conceição garante que o FC Porto está preparado para superar "o melhor Besiktas dos últimos anos" na partida desta quarta-feira, em Istambul, na Liga dos Campeões.



"Preparamos os jogos para os ganhar. O resultado que nos dá qualificação é a vitória e é isso que queremos. Vamos defrontar um adversário que ainda não perdeu nesta fase de grupos, trata-se do melhor Besiktas dos últimos anos, tem muita qualidade individual e coletiva. Sabemos as dificuldades que nos esperam e o que é jogar neste estádio - não sendo amante das estatísticas, recordo que esta equipa perdeu só uma vez aqui, em 38 jogos. Isso, aliado ao que vai ser a nossa base (o respeito pelo adversário), deixa-nos precavidos para os pontos fortes do Besiktas. É aí que pode estar o nosso sucesso", considerou o técnico portista na conferência de imprensa.





