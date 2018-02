Continuar a ler

"As equipas com o tempo evoluem, os automatismos são criados e a equipa fica mais conhecedora do que são as rotinas. O Sp. Braga não foge à regra, é uma equipa que se encontra em 4º lugar, sabemos também quais são os objetivos nos últimos anos e o que tem evoluído como clube, mas temos de olhar para nós e assumir o jogo. Temos de querer ganhar e de facto ganhar!""Jogar de três em três dias é sinónimo que estamos em todas as frentes. Estamos na Taça de Portugal, estamos a um ponto, com menos um jogo, do primeiro lugar no campeonato, estamos na Liga dos Campeões... Isso tem de servir de motivação e não o contrário. Com o decorrer da época pode haver um ou outro jogador com mais fadiga, mas é normal, não temos tido grandes problemas com lesões, temos um departamento médico que acompanha a equipa... Os jogadores estão muito bem fisicamente, com uma ambição muito grande de ganhar cada batalha."