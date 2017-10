Continuar a ler

- Jogo do Leipzig com B. Dortmund foi um bom ponto de análise? "Todos os jogos são importantes para análise, pois todos dão coisas diferentes. Importa saber o que temos de fazer defensivamente para que sejamos consistentes. Aí assenta a base de um possível sucesso amanhã e depois explorar as suas debilidades, qualquer equipa as tem. Jogo com Dortmund foi interessante, como muitos outros."



- A pressão que os avançados do Leipzig fazem sobre os centrais: "Analisamos a equipa toda, conhecemos o seu poder ofensivo, sabemos o que temos de fazer para minimizar o que possa ser essa força do Leipzig. Mas não olhamos apenas para os avançados, muitos jogadores participam na dinâmica ofensiva. É um estádio bonito, agrada-me a cor, azul. Não é tão bonito como o Dragão mas é um estádio bonito."



- O facto de o Leipzig, com apenas 1 ponto, estar pressionado é benéfico ou não? "Não temos que nos preocupar com a atitude do adversário. Controlamos apenas a nossa atitude, que será fortíssima. Temos de nos preocupar com a nossa equipa. Sabemos da sua força, da sua dinâmica e o que temos de fazer para provocar mossa neles. Este é um jogo decisivo também para nós, muito importantes para o nosso objetivo, que é passar."



- Experiência distinta entre as duas equipas é decisiva? "Não temos de olhar para a menor experiência do Leipzig. Olhamos sim para o que tem feito e o que é capaz de fazer. Fizeram um jogo contra o Monaco. Perguntaram se há muito tempo preparo este jogo e respondo que sim. Há muito tempo... desde o Lusitânia. Não penso em dois jogos ao mesmo tempo."



- Foi surpresa a inclusão de Sérgio Oliveira na equipa? "Não sou pago para fazer surpresas mas sim para fazer a melhor equipa. Conhecemos os jogadores que temos à disposição. Todos estão comprometidos e querem ajudar. Fica fácil mas também difícil para um treinador, no processo da escolha. Os 21 têm todos muita qualidade." "Todos os jogos são importantes para análise, pois todos dão coisas diferentes. Importa saber o que temos de fazer defensivamente para que sejamos consistentes. Aí assenta a base de um possível sucesso amanhã e depois explorar as suas debilidades, qualquer equipa as tem. Jogo com Dortmund foi interessante, como muitos outros.""Analisamos a equipa toda, conhecemos o seu poder ofensivo, sabemos o que temos de fazer para minimizar o que possa ser essa força do Leipzig. Mas não olhamos apenas para os avançados, muitos jogadores participam na dinâmica ofensiva. É um estádio bonito, agrada-me a cor, azul. Não é tão bonito como o Dragão mas é um estádio bonito.""Não temos que nos preocupar com a atitude do adversário. Controlamos apenas a nossa atitude, que será fortíssima. Temos de nos preocupar com a nossa equipa. Sabemos da sua força, da sua dinâmica e o que temos de fazer para provocar mossa neles. Este é um jogo decisivo também para nós, muito importantes para o nosso objetivo, que é passar.""Não temos de olhar para a menor experiência do Leipzig. Olhamos sim para o que tem feito e o que é capaz de fazer. Fizeram um jogo contra o Monaco. Perguntaram se há muito tempo preparo este jogo e respondo que sim. Há muito tempo... desde o Lusitânia. Não penso em dois jogos ao mesmo tempo."

Sérgio Conceição desvalorizou o facto de o RB Leipzig, adversário do FC Porto na 3.ª jornada da Liga dos Campeões, na terça-feira, ter apenas 1 ponto e poder entrar mais pressionado no duelo entre ambas as equipas na Alemanha. O treinador portista elogiou a qualidade do conjunto germânico mas deixou claro que a sua formação manterá o ADN que a caracteriza, em busca do triunfo."Dissecamos todos os adversários que vamos defrontar. O Leipzig não tem experiência na Liga dos Campeões mas pelo que fez na Bundesliga a época passada e nesta, é uma equipa com muita qualidade. Foi ganhar a casa do líder este fim de semana e está em 3.º. Tem jogadores acima da média e um coletivo muito forte."