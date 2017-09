Continuar a ler

Importância da vitória antes da deslocação ao Mónaco para a Liga dos Campeões: "É importante, o nosso dia a dia tem tido essa palavra presente e somos muito exigentes. Trabalhamos de forma muito sério e honesta, preparamos muito bem o que são os pormenores do jogo. É sempre melhor trabalhar sob vitórias. [Na Champions contra o Monaco] vamos dar uma resposta muito positiva, não tenho dúvidas de que vamos fazer um bom jogo. Para dar uma imagem daquilo que é o FC Porto, que não o foi contra o Besiktas."



Entrada de Diego Reyes: "Eles têm que estar prontos para jogar, para ficar no banco ou ficar em casa. Tenho um grupo que humanamente é fantástico, talvez o melhor que já apanhei. Às vezes pensamos que os grandes têm jogadores com carácter difícil, mas no FC Porto temos um grupo muito bom nesse aspeto. Hoje jogaram onze, optei por meter o Diego, não para ser simpático com ele, mas porque havia um pequeno problema com o Danilo."



Marega e Aboubakar têm 60 por cento dos golos: "Gosto que os avançados façam golo, pela confiança, mas estou-me a borrifar para quem faz os golos. O Soares esteve fora e se estivesse a jogar nessa fase se calhar era 30%, 30% 30%. Para mim não é importante, há esse espírito e não digo por dizer. Vejo o Aboubakar no banco a celebrar os golos dos outros avançados, por exemplo."



Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, analisou no 'Porto Canal', a vitória dos dragões sobre o Portimonense (5-2), no arranque da 7.ª jornada da Liga NOS."Entrámos muito bem, a primeira meia hora foi a melhor que fizemos neste campeonato, com uma dinâmica muito interessante e mobilidade. Sabíamos que o Portimonense tinha dificuldades nos cruzamentos e provocámos essas jogadas. Depois marcámos os golos, o quinto verdadeiramente fantástico, que espelha os principios da equipa, muito vertical e objetiva. Depois baixámos a intensidade, é normal mas não quero. Estávamos precavidos para os ataques rápidos do Portimonense. Pena termos sofrido o segundo golo, que não me deixa nada contente, sinceramente. O FC Porto foi muito forte ofensivamente, com este senão, mas faz parte."