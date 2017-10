A noite de José Sá, a enorme surpresa no onze do FC Porto

Num lugar pouco habitual, Casillas viveu assim a partida na Alemanha

Sérgio Conceição explicou com "motivos técnicos" a decisão de sentar Iker Casillas no banco do RB Leipzig-FC Porto (3-2), da Liga dos Campeões, dando a titularidade a José Sá."Opção técnica. Achei que este era o melhor onze de acordo com o que era o nosso trabalho diário e o adversário. Sou treinador, tenho de decidir, não me importa o ruído que causa", disse o treinador portista à Sport TV.Mais tarde, na conferência, Conceição frisou que escolheria o mesmo onze, terminada a partida, apesar do erro do português no primeiro tento dos germânicos: "Não posso dizer isso [que José Sá será agora sempre a primeira escolha], não seria correcto para com os outros. Não vou dizer que equipa vai defrontar o Paços. Se fizesse a equipa outra vez seria o mesmo onze, sem dúvida nenhuma, era o melhor para as características do adversário. Estou aqui para escolher, sou pago para isso. Achei que era o melhor onze e foi com ele que entrámos para ganhar."