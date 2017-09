Continuar a ler

Sobre o Monaco, treinado por Leonardo Jardim, Conceição elogiou o "conhecimento profundo da Liga dos Campeões e do campeonato francês" do técnico luso, mostrando vontade de se concentrar no que os portistas podem fazer e não nas fraquezas do adversário.



"Acho que nós temos que olhar para o que podemos fazer. Sabemos que depois de perdermos o primeiro jogo temos de ser ousados e irreverentes de forma equilibrada. A estratégia vai passar por aí", apontou.



O treinador da formação portuguesa destacou o "trabalho fantástico" de Leonardo Jardim e apontou "semelhanças" na forma de ver o jogo.



O técnico lembrou ainda que o FC Porto é "a equipa menos batida na Liga" e que a derrota com o Besiktas (3-1), na primeira jornada, "não mexe com aquilo que é a grande história deste clube", até porque "todos os jogos têm uma história diferente".



Sobre o Monaco, treinado por Leonardo Jardim, Conceição elogiou o "conhecimento profundo da Liga dos Campeões e do campeonato francês" do técnico luso, mostrando vontade de se concentrar no que os portistas podem fazer e não nas fraquezas do adversário."Acho que nós temos que olhar para o que podemos fazer. Sabemos que depois de perdermos o primeiro jogo temos de ser ousados e irreverentes de forma equilibrada. A estratégia vai passar por aí", apontou.O treinador da formação portuguesa destacou o "trabalho fantástico" de Leonardo Jardim e apontou "semelhanças" na forma de ver o jogo.O técnico lembrou ainda que o FC Porto é "a equipa menos batida na Liga" e que a derrota com o Besiktas (3-1), na primeira jornada, "não mexe com aquilo que é a grande história deste clube", até porque "todos os jogos têm uma história diferente".

Sérgio Conceição mostrou-se confiante que o FC Porto vai conseguir um bom resultado frente ao Monaco, terça-feira para 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.A propósito da derrota com o Besiktas, Conceição considerou que as boas equipas como são as que disputam a Champions também perdem e deixou uma garantia. "Aqui aqui a promessa que amanhã vamos mostrar a grandeza do FC Porto", disse.

Autores: Sandra Lucas Simões e Lusa