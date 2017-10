A SAD do FC Porto informou esta quinta-feira a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que adquiriu 60 por cento dos direitos económicos de Vincent Aboubakar que estavam em poder do Lorient, por 7,2 milhões de euros, tendo o camaronês renovado contrato com os dragões até 2021. Uma notícia que agrada a Sérgio Conceição."Fico contente. Renovar com o Aboubakar era uma das prioridades do clube, é um jogador com qualidade e fiquei feliz", afirmou o treinador em conferência de imprensa , sublinhando ainda o "grande potencial" de Aboubakar que "pode ser muito útil à equipa no presente e no futuro".