Os adeptos do Besiktas costumam apoiar a sua equipa com muito entusiasmo, mas o ruído proveniente das bancadas da Arena Vodafone, em Istambul, está longe de preocupar Sérgio Conceição. O treinador aprecia estádio cheios, como reconheceu na conferência de imprensa."Gosto de ambientes quentes, onde se sinta a paixão dos adeptos. Estamos habituados a isso, no Dragão é assim. Sempre me habituei, como jogador e treinador, a ter nas bancadas adeptos muito apaixonados pela sua equipa, isso faz parte da nossa profissão. Prefiro um estádio cheio de gente (nem que seja a gritarem pelo adversário) do que vazio", reconheceu o técnico na antevisão da partida desta quarta-feira, com o Besiktas.Inquirido sobre quando pretende ganhar a Liga dos Campeões, Sérgio não soube precisar a data, mas deixou uma certeza: "Ganhar esta prova é o sonho de qualquer treinador. É um dos meu objetivos, mas ainda não consigo prever o futuro..."