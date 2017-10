Sérgio Conceição lamentou a falta de eficácia do FC Porto no nulo caseiro com o Leixões, na estreia nesta Taça CTT. O técnico portista admitiu ainda que ficou desagradado com alguns pormenores da exibição da sua equipa, nas declarações à Sport TV."Tivemos ocasiões, especialmente na segunda parte, para fazer golos e quebrar a defesa do Leixões. Na primeira parte não gostei da equipa nos últimos trinta metros, faltou-nos agressividade e diversidade. Tínhamos o controlo sem que isso significasse ocasiões. Mérito também para o Leixões. Na segunda melhorámos e criámos cinco ocasiões mas faltou eficácia e o futebol é eficácia."Todos estão preparados e o plantel dá-nos garantias. Formamos um grupo competitivo mas há que demonstrar isso. Dou muita atenção a todos os pormenores e hoje houve coisas que não gostei. Não vou dizer o quê, faz parte do grupo de trabalho."