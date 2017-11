Continuar a ler

"O resultado de 1-0 não deixa nenhuma equipa confortável, pois uma bola parada, uma transição do adversário, e podemos sofrer... Apesar de estarmos preparados para isso, para estar equilibados nesse momento. O jogo começou bem para nós. Conseguimos uma situação interessante, chegámos ao último terço com facilidade, até porque o Belenenses estava com a equipa baixa no campo. Mesmo assim, penso que faltou um pouco de profundidade com o pouco espaço que tínhamos, tentar as tais diferentes movimentações, em apoio e em profundidade. Faltou também rematar mais na primeira parte. Mesmo assim, ao intervalo justificávamos a vantagem"



"Na segunda parte, nos primeiros 15 a 20 minutos, o Belenenses apareceu com uma postura mais subida, a pressionar alto e nós, até por essas característias, conseguimos ficar confortáveis. Depois, pelo desgaste, pois tivemos três jogos em oito dias, baixámos um pouco. Mesmo assim, continuámos a procurar o segundo e acabou por acontecer aos 90', mas podia ter sido antes. Foi uma vitória justíssima, que também é dos adeptos, que quando a equipa não estava tão bem, ali no início da primeira parte, foram fundamentais pelo apoio e crença"



Passes falhados associados à falta de 'oxigénio'?



"Tem a ver, pois está tudo associado. Mas também tem a ver com a postura do Belenenses, uma equipa que está no sexto lugar, bem orientada e que sabe o que faz em campo. Nós não jogamos sozinhos! Jogamos contra adversários que também têm qualidade. Mas penso que no geral uma vitória justa. Lançámos ainda um menino da equipa B e fico contente por isso, pois tínhamos algumas baixas, como sabem. E os jogadores que entraram hoje, aqueles que jogaram na quarta, deram uma resposta fantástica, apesar do cansaço. Agora temos de descansar, recuperar esta gente da melhor forma e pensar nos jogos que vão surgir, com outra série de muitos jogos em poucos dias"