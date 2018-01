Continuar a ler

Conceição reforçou que o FC Porto "joga sempre de uma forma muito motivada". "Se foi decidido que é a 21 de fevereiro é a 21. Temos de fazer no mínimo dois golos para ganhar. Sempre fui habituado, como jogador e treinador, a ganhar dentro das quatro linhas. Se tivermos de fazer os 45 minutos vamos fazer", referiu.



O técnico garantiu que a preparação do jogo com o Tondela, da 19.ª jornada, "foi feita exatamente da mesma forma" e que a situação no Estoril "não interferiu em nada".



"Esperamos um jogo difícil perante uma equipa que nos últimos dois resultados fora conseguiu manter a sua baliza a zero, isso e importante e demonstrativo da qualidade defensiva do Tondela. Vamos ter que assumir a responsabilidade de desbloquear e fazer golos", afirmou.





As fissuras no Estádio do Estoril que levaram ao adiamento do jogo com o FC Porto

Sérgio Conceição: «Quero ganhar dentro das quatro linhas, mas as regras são para ser cumpridas»

Sérgio Conceição falou esta quinta-feira pela primeira vez da suspensão do jogo com o Estoril. O treinador do FC Porto considerou que a segurança das pessoas está acima de tudo e deu conta da vontade da equipa dar uma resposta diferente face ao que fez na 1.ª parte do jogo."Nós, treinadores e jogadores, temoos vontade de jogar, de ganhar o jogo, de dar a volta à situação. Queremos muito entrar para disputar o 2.º tempo e dar a volta à situação mas há regras, regulamentos que temos de respeitar. Não havia pelos vistos a segurança ideal. Mais importante do que o futebol é a vida das pessoas. Eu como treinador vou preparar a equipa para ganhar nos 45 minutos que nos faltam jogar. Eu quero ganhar dentro das quatro linhas e dar nos 45 minutos uma resposta diferente da 1.ª parte. Temos todos o dever de querer a verdade desportiva mas sabemos que há regras e regulamentos a respeitar", disse na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Tondela, marcado para sexta-feira às 21 horas.