Sérgio Conceição reconhece o poderio da equipa do Monaco que irá defrontar amanhã na 2.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões. Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto não vê que a equipa orientada por Leonardo Jardim esteja mais debilitada depois do mercado de transferências do verão."Um jogo de Liga dos Campeões é sempre difícil. Sabemos que vamos ter pela frente uma equipa com um treinador conheceder do que é a Champions que, apesar de algumas perdas, não deixou de gastar 100 milhões em aquisições. Nós somos fortes também, somos líderes em Portugal e queremos dar uma boa resposta na Europa também", afirmou.E prosseguiu: "Temos sido uma equipa equilibrada, somos a equipa menos batida em Portugal. Deu-se tanto ênfase aos golos que sofremos na Liga dos Campeões [frente ao Besiktas] porque ainda não tínhamos sofrido golos até então no campeonato. Sabemos que quando temos a bola somos perigosos. O equilíbrio não tem a ver com o número de avançados com que se joga, mas com toda a equipa".