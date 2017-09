Sérgio Conceição reforçou esta quinta-feira, a propósito do mau momento do Benfica, que o foco está na produção da sua equipa e não no rendimento dos adversários. "Se durmo e acordo a pensar no Benfica e no Sporting não", referiu na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Portimonense, marcado para sexta-feira às 20h30.Sobre a crise do Benfica, o treinador prosseguiu: "Não tenho de acreditar ou deixar de acreditar. O que se passa é que o Benfica está 5 pontos atrás do FC Porto. Desvalorizo a hipotética crise e não quero falar nisso."O técnico frisou que o FC Porto "não se preocupa com força ou debilidades dos rivais" mas que o que se passa no Benfica "está à vista de todos".