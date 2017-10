O FC Porto defronta na sexta-feira o Lusitano de Évora, no Estádio do Restelo, jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal (20H15) e Sérgio Conceição não desarma nos objetivos traçados para os dragões."Estes jogos da Taça são perigosos, porque há uma motivação muito grande no adversário. A Taça é fantástica, tive a oportunidade de estar lá como treinador e de ganhar a Taça como jogador. Agora, para ganhar esta competição é preciso ultrapassar obstáculos e o maior obstáculo é já o próximo. Não tiramos o pé do acelerador e vamos estar no máximo, respeitando muito o Lusitano. Vamos ter de ser muito sérios. Podem pensar que quem joga com o Lusitano ou equipas da distrital tem a vida facilitada, mas não", afirmou esta quinta-feira o técnico dos azuis e brancos em conferência de imprensa.