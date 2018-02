Sérgio Conceição negou esta sexta-feira que tenha ocorrido um desentendimento com Pinto da Costa por causa de uma situação num treino."Dá-me vontade de de rir. É completamente falso. Não vale a pena", referiu o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sp. Braga, marcado para sábado.relata na sua edição desta sexta-feira a existência de um braço-de-ferro entre Sérgio Conceição e Pinto da Costa. O treinador terá admoestado Soares e Aboubakar no treino e o presidente acabou por intervir depois de Luís Gonçalves ter assistido a tudo.