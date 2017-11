Apesar de o FC Porto ter empatado em casa do Besiktas - e não ter conseguido 'vingar' a derrota do Dragão - Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito pela igualdade registada na Turquia, especialmente pela atuação que os seus pupilos tiveram no terreno de jogo.



Tendo em conta as circunstâncias em que decorreu o jogo, o empate deixa-o satisfeito ou não?

– Mentiria se dissesse que não me deixa satisfeito este resultado. Fizemos um jogo consistente, uma primeira parte de grande qualidade, em termos estratétigos o jogo foi preparado da melhor forma, os jogadores interpretaram muito bem aquilo que se queria a nível defensivo para depois também explorar alguma debilidades da equipa do Besiktas. Os meus jogadores interpretaram tudo na perfeição, principalmente na primeira parte, onde fizemos o golo e tivemos uma oportunidade pelo Aboubakar para fazer o 2-0 antes de sofrermos o golo, numa jogada com algum mérito do adversário e precipitação nossa, com falta de agressividade na disputa da bola. De qualquer forma foi muito boa, de grande qualidade. Na segunda parte vimos uma entrada muito forte por parte do Besiktas, tentando desmontar a nossa organização defensiva e isso é um sinal muito positivo da minha equipa. Conseguiram criar uma pressão muito forte sobre a nossa equipa, numa ou noutra vez fomos algo precipitados na forma como podíamos e devíamos sair para o ataque, utilizando o nosso avançado, não o fizemos, perdemos algumas bolas nesse início de transição defesa/ataque e o Besiktas fez pressão. Depois daquela perdida do Ricardo o jogo passou a ser novamente equilibrado. Acho que o resultado se ajusta. Se tivéssemos sido mais eficazes em momentos como aqueles do Aboubakar e do Ricardo poderíamos ser mais felizes.

– A exibição de José Sá, que ganhou o duelo com Quaresma, vem confirmar que fez uma boa aposta?

– Não quero abordar muito esse tema nem falar individualmente, porque teria de falar na grande exibição do Sérgio ou do Maxi, no fundo toda a equipa teve um bom comportamento. Não é fácil jogar num estádio como este, contra uma equipa que tem cinco vezes mais orçamento do que nós, a par do Leipzig e do Monaco, se pensarmos que no início desta época, com todas as restrições em termos financeiros, vindo o Sérgio Conceição treinar o FC Porto, nem o melhor dos otimistas poderia pensar que só dependemos de nós à partida para a última jornada para passar aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e em primeiro lugar no campeonato. É de louvar e frisar isso, grande parte do mérito vai para os jogadores, que acreditram verdadeiramente, têm uma ambição, uma determinação, um espírito competitivo que me agrada muito.

– Esse espírito que demonstraram o Maxi Pereira e o Sérgio Oliveira foi o que o levou a mantê-los em campo, mesmo estando os dois com cartões amarelos?

– Estamos a falar de dois jogadores que, apesar de terem levado o cartão amarelo, têm alguma experiência e sabem gerir a situação. Não mexi, porque o Maxi estava bem no jogo. Até poderia colocar o Ricardo a lateral e o Corona na frente, mas tinha de mexer em dois lugares e não queria. O Sérgio também deu uma resposta fantástica.. Todos têm um espírito fabuloso e isso tem sido a nossa força.