Quanto ao facto de a equipa ter uma calendário sobrecarregado, Conceição disse estaria preocupado se assim não fosse.



"Estamos em todas as frentes e é absolutamente normal e natural que nos grandes clubes se jogue de 3 em 3 dias. Temos um jogo importante amanhã com o Estoril e temos de nos focar nisso, isso é que é importante", adiantou.





Conceição deixou garantias. "A competitividade no plantel é importante, seja com 20, 30 ou 40 jogadores, e isso existe no FC Porto. Ninguém está acomodado a nada. Olho muito para o que é o compromisso diário dos jogadores", referiu."Estamos a ver de que forma é possível reforçar o plantel, ter mais uma ou outra solução. No início da época também estávamos condicionados pelo fair-play financeiro e tivemos de encontrar soluções. Estamos aqui para trabalhar", frisou.