Três dias depois da surpreendente presença de Iker Casillas no banco de suplentes na partida com o RB Leipzig, Sérgio Conceição foi novamente questionado sobre a situação do guardião espanhol e explicou o porquê de ter tomado a decisão de deixar o espanhol de fora e aproveitou ainda para comparar esta situação à de Júlio César no rival Benfica."Foi opção técnica, como disse sempre. Sempre disse que todos os jogadores do FC Porto, todo o plantel que está à disposição, tem condições para lutar por um lugar na equipa. Só assim formamos um plantel competitivo. A opção técnica tem a ver com duas ou três características fundamentais, que passam pelo adversário, as características do jogador e a semana de trabalho e de treinos. Tem a ver com isso. Tem de haver competitividade interna, para se ter um plantel forte, com jogadores a tentarem provar que podem lutar por um lugar. A competitividade tem de estar sempre presente. Outros não vêm isso. Outros vêm o estatatuto, os olhos, a cor, a pele, se são altos ou baixos. Eu não...", começou por dizer."Se for entrar por aí, sento-me à frente do nosso presidente, que tem 58 títulos, e quase não tenho capacidade para o olhar olhos nos olhos. Porque é alguém inigualável, é o mais titulado do Mundo. A única grande referência que temos no clube é o presidente. E reparem... o Júlio César tem 26 títulos e está no banco! Ninguém puxou aquilo que é o Júlio César ficar no banco... Estou a dar um exemplo... O Iker é um jogador que tem trabalho e naquilo que é a sua pessoa não há nada a dizer. Tem um comportamento fantástico de acordo com o que eu quero", garantiu.

Autor: Fábio Lima