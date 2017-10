Se o Lusitano de Évora tinha a vantagem de conhecer bem a equipa do FC Porto mas os dragões não conhecerem a sua, o cenário está agora equilibrado. É que o clube alentejano cedeu um vídeo de um dos seus mais recentes jogos ao adversário da Taça de Portugal.Tudo começou com um telefonema. Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, ligou ao treinador do Lusitano, Duarte Machado, e pediu-lhe precisamente um vídeo da sua equipa. O desejo do timoneiro portista foi satisfeito e os dragões puderam assim estudar melhor o adversário.O encontro entre Lusitano de Évora e FC Porto está agendado para sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Restelo.

Autores: Miguel Amaro e Luís Miroto Simões