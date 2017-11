Continuar a ler

Saída de Marega por lesão complicou? "Tínhamos preparado jogar com dois homens na frente e condicionar o início de construção do Leipzig. Infelizmente ele magoou-se. Estamos preocupados pois o plantel não é muito largo em soluções mas acredito nos meus jogadores. O André André entrou bem. Às vezes as pessoas pensam que ter mais um médio é melhor para o equilíbrio da equipa mas importante é a ocupação dos espaços."



Golo de bola parada, da autoria de Danilo. "É mais um momento do jogo que é importante. Quando os jogos são equilibrados por vezes as substituições desbloqueiam. Sabíamos que no livre do Alex Telles a defesa deles estava subida e estávamos preparados para isso. Trabalhamos essas situações."



Contas do apuramento. "Nunca pensamos em perder. Sabemos que se fizermos o que podemos fazer estamos mais próximos da vitória. Mas agora vamos pensar no Belenenses. Daqui até esse jogo não faz 72 horas de recuperação e há jogadores que fisiologicamente não reecuperam tão depressa. Eu sei que faz parte do seu trabalho, das televisões e das operadoras mas em termos do espectáculo acho que prejudica. Vamos jogar sábado e temos pouco tempo para recuperar. É um ponto negativo."

Sérgio Conceição considera que os jogadores do FC Porto interpretaram na perfeição o que foi planeado para este jogo com o RB Leizpig (3-1), destacando a forma como os dragões anularam os pontos fortes dos alemães. De negativo apenas a lesão de Marega, pela qual o técnico se mostrou preocupado, dada a pouca profundidade do plantel."Encontro seguro. Trabalhámos em função do jogo na Alemanha e condicionámos os pontos fortes do Leizpig no corredor central. Fizemos com que jogassem mais por fora. Na primeira parte só tiveram aquela situação do livre em que o José Sá fez uma excelente defesa. Sabíamos da intensidade que eles metem no jogo e que a vão perdendo com o jogo. Na segunda parte o André André jogou mais perto do Aboubakar no primeiro momento de pressão e com a saída do médio do Leipzig a nossa vida ficou facilitada, apesar de ter entrado um excelente jogador que fez um grande golo. Estivemos sempre muito equilibrados e sabíamos o que estávamos a fazer. É de louvar o nosso espírito de sacrifício. Os jogadores fizeram na perfeição o que foi planeado. Estão de parabéns e foi uma vitória merecida."