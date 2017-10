No entender de Sérgio Conceição, o FC Porto saiu de Alvalade com 2 pontos perdidos e não com 1 ponto conquistado mercê do empate sem golos alcançado pelos dragões em casa do Sporting "Perdemos 2 pontos hoje. Independentemente da qualidade do adversário, algo que tinha dito na antevisão, pois trata-se de um rival com qualidade, a nível individual e coletivo, penso que por tudo o fizemos... O Iker não fez uma uma defesa! Fizemos uma primeira parte muito sólida, madura, a anular tudo o que era a ligação e construção do Sporting, sabendo também onde agredir e ferir o Sporting. Talvez o único senão tenha sido no último terço, no momento da definição, onde deveríamos ter sido mais rápidos a decidir. Quando ganhávamos vantagem, havia sempre mais um drible; aqui e ali, no último terço, poderíamos ter sido mais objetivos", começou por analisar, à SportTV."Na primeira parte tivemos duas ou três oportunidades claras, ao passo que o Sporting não chegou, só em cantos. Na segunda parte, acho que os jogadores sentiram que estávamos por cima do jogo, mais fortes e terá havido um certo relaxamento de forma inconsciente. O jogo acabou por ser equilibrado na segunda parte, com uma situação para cada lado. No geral tivemos mais oportunidades e devíamos ter vencido o jogo", frisou.

Autor: Fábio Lima