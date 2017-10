Continuar a ler

"Quando falo de opções técnicas, falo obviamente daquilo que é o treino. A conversa com o Iker teve a ver com aquilo que é a minha liderança. Posso ser eu a solicitar essa conversa ou um jogador. Houve essa conversa porque o Iker quis entrender a razão e eu expliquei-lhe a ele e ao grupo. E eles entenderam. Não estranharam porque sabem quais são as minhas regras, a forma como eu lidero, o que exijo aos jogadores para estarem a sempre a 100 por cento. Tenho de ser coerente no balneário. Se vou abrir exceções para um jogador, tenho de o fazer para grupo todo. Agora, isso do timing… O que é isso do timing? Qual é o jogo mais importante. Eu posso fechar os olhos a 15 dias de treino que não foram de acordo com a minha exigência? Podia esconder-me atrás da carapaça do senhor Iker. Não foi o comportamento, não foi o telemóvel, não foi ele ter ido à casa de banho... Não houve nada disso".Conceição garantiu que Casillas tem condições para recuperar a titularidade: "Da maneira que está a trabalhar agora, com certeza vai lutar com José Sá, com o Vaná, com o João Costa e com o Fabiano".