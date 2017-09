Sérgio Conceição está atento a todos os detalhes e ontem, durante o treino, fez sentir a sua preocupação com o relvado do Louis II. A explicação é simples. O tapete verde do Monaco, cultivado em Milão, foi implantado há poucos dias e vai fazer a sua estreia esta noite. O técnico chamou o médico Nélson Puga e esteve a trocar impressões logo depois de ter feito a sua inspeção ao estado do relvado. O staff azul e branco, por sua vez, detetou que o terreno estava seco, prendendo a bola, um aspeto que pode ser minimizado pela rega obrigatória antes dos encontros da Liga dos Campeões. Seja como for, os dragões estão prevenidos.Quanto à sessão, Otávio integrou os exercícios sem limitações, embora não esteja na calha para ser titular depois de ter acusado fadiga muscular nos últimos dias. Quem ficou na Invicta foi André André, retirando uma opção de combate a Conceição. Reyes e Sérgio Oliveira estarão de prontidão.