E analisou o adversário: "Coletivamente é uma equipa muito forte - com ou sem bola - , com um treinador de qualidade que está incutir a ambição e determinação de ganhar no clube. Vamos ter um jogo difícil, mas todas partidas são, mas estamos preparados para o desafio".

Sérgio Conceição sabe que em jogos como o de amanhã em Alvalade, entre Sporting e FC Porto (19H15), não há favoritos, mas, ainda assim, o treinador dos dragões sabe para onde pende a balança."Acho que em todos os clássicos é difícil atribuir favoritismo a uma equipa. É claro que o jogo em casa tem sempre uma percentagem a mais, pelo menos teoricamente, porque tem os adeptos a puxar pela equipa e por aí fora. Há equipas que sentem desconforto em jogar fora, mas para mim tem de ser uma motivação jogar em Alvalade ou na Luz, tão grande como no Dragão. O desafio de provar às pessoas a nossa qualidade na casa do 'inimigo' é uma maravilha. Não estou a dizer que temos de ser arrogantes ou olhar para o adversário de cima para baixo; temos sim de olhar com respeito para uma equipa muito bem orientada, cheia de qualidade. Não podemos ficar receosos com qualquer tipo de situação que possa provocar inibição. Os jogadores vão entrar desinibidos, cheios de vontade, determinados em conseguir os 3 pontos", afirmou este sábado em conferência de imprensa.