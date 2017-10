Sérgio Conceição arrasa jornalista italiano que o entrevistou

A semana noticiosa do FC Porto ficou (também) marcada por uma entrevista de Sérgio Conceição ao jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport' na qual afirmava que o objetivo dos dragões era "interromper o domínio do Benfica" . Ora, esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Taça de Portugal com o Lusitano, o treinador dos dragões esclareceu o contexto da entrevista e as suas afirmações."O que eu disse foi completamente adulterado. Muitas das coisas que vêm lá, vêm de uma forma completamente diferente. (...) O que também não entendo foi a polémica em redor do pedido para quebrar a hegemonia do Benfica. Se venho para aqui com a consciência de que o objetivo é ser campeão nacional, isso é uma consequência. Não entendo a polémica. Até perguntaram ao Rui Vitória sobre as minhas palavras... Isso não é o objetivo dos três grandes? Disse que vamos ser campeões pela forma como jogámos. Isso é o que os treinadores de Benfica e Sporting também dizem. Qual é a estranheza disso? Se tivesse dito alguma coisa totalmente estranha, até podia compreender a confusão, agora assim... Querem que diga que vou lutar pelo segundo lugar? Dizer que desta forma vamos ser campeões? Isso é um discurso motivador. Estranho era se eu dissesse que íamos ganhar a Liga dos Campeões. Sonhamos com isso, mas não ando a dizer que a vamos ganhar. Todos os dias digo que vamos ser campeões: hoje não, hoje foi ganhar a Taça...", afirmou o técnico.