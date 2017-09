Continuar a ler

"Vou contar-vos uma coisa. Nestes dias estive a pensar se valia a pena ir a Lisboa, porque Jorge Jesus disse ter a certeza de que ganhava ao FC Porto. Perante estas palavras pensei se deveria fazer a despesa ao FC Porto porque o treinador do Sporting dá como certa a vitória da sua equipa", disse Conceição.



"Mas vamos inverter as coisas noutro sentido", assegurou o treinador do FC Porto, cuja reação teve início numa referência feita por um jornalista sobre o facto de nunca ter conseguido vencer o Sporting na condição de treinador:



"É? Não sabia, não pensei nisso... Veja a importancia que dou às estatítiscas que nunca tinha reparado nisso. Toda a gente no plantel está com esse espírito [de vencer em Alvalade]. Dou pouco valor às estatísticas."



"A motivação está bem patente no nosso dia a dia, não apenas nos jogos. Toda a gente está com esse espírito de ganhar. Depois aquilo que deixa feliz um treinador é no dia do jogo essa ambição estar patente, com os jogadoresa transportarem isso para dentro de campo e ganharem o três pontos. Vamos tentar ganhar os três pontos e estamos preparados para ir a Alvalade", reforçou. "Vou contar-vos uma coisa. Nestes dias estive a pensar se valia a pena ir a Lisboa, porque Jorge Jesus disse ter a certeza de que ganhava ao FC Porto. Perante estas palavras pensei se deveria fazer a despesa ao FC Porto porque o treinador do Sporting dá como certa a vitória da sua equipa", disse Conceição.

A temperatura do clássico Sporting-FC Porto aqueceu este sábado com uma afirmação do treinador Sérgio Conceição na conferência de imprensa dirigida ao homólogo dos leões, Jorge Jesus. O que Conceição fez foi apenas dar uma resposta carregada de ironia a uma afirmação que Jesus fez na flash interview após o jogo da Liga dos Campeões com o Barcelona, na quarta-feira."Vamos tentar recuperar equipa para jogo com o FC Porto. Se jogarmos com esta qualidade, de certeza que vamos ganhar ao FC porto", disse Jesus, sublinhando a qualidade de jogo e empenho dos seus jogadores diante do Barcelona.