Desde que assumiu o comando do FC Porto, Sérgio Conceição impôs uma espécie de ritual após os encontros, ao reunir os jogadores e lançar uma espécie de 'grito de guerra'. Este domingo, depois do empate em Alvalade , não foi diferente, mas desta feita o técnico portista revelou mesmo aquilo que disse aos seus pupilos."O grito, o que disse foi - e não costumo revelar estas coisas... - que íamos ser campeões, que com esta atitude, determinação e qualidade, vamos ser campeões. Quero igualmente agradecer ao público, que este mar azul continue. Somos um verdadeiro e sério candidato ao título", garantiu o treinador dos dragões, à SportTV.Na mesma declaração, Sérgio Conceição deixou claro que perder os primeiros pontos da Liga em Alvalade só pode ter um efeito positivo. "Fizemos um jogo fantástico em casa de um rival. Fomos uma equipa dominadora, com as melhores chances. Como podemos ficar abalados com este empate? Ficámos mais confiantes!", assegurou.

Autor: Fábio Lima