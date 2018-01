O FC Porto defronta o Liverpool nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões sem ter de se preocupar com Philippe Coutinho, médio ofensivo brasileiro que os ingleses transferiram para o Barcelona num negócio que pode chegar aos 160 milhões de euros.Sérgio Conceição comentou esta quarta-feira a situação e não escondeu a satisfação, ainda que tenha sublinhado que os reds têm outros jogadores perigosos."A saída de Coutinho? É positivo para nós. A tendência é estes 'tubarões' serem cada vez mais fortes, o futebol é assim. Mas fiquei contente, era um jogador-chave no Liverpool... mas teremos de nos preocupar com outros. Mas isso também é futebol", disse o treinador do FC Porto em conferência de imprensa.