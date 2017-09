Na entrevista ao 'France Football' concedida a partir de sua casa no Porto, via Skype, Sérgio Conceição, de 42 anos, encarou de frente as dificuldades que encontrou no Dragão, sobretudo devido à ausência de meios para investir devido à pressão exercida pela UEFA através do fair-play financeiro, obrigando os dragões a uma contenção sem precedentes para escapar a sanções mais graves."Situação financeira? Muito complicada. De momento, aguenta-se bem. Mas não é fácil. Não tive mais do que um reforço, o 3.º guarda-redes, que ainda nem sequer convoquei. Na prática, não tive qualquer reforço. Temos jovens promessas na estrutura do clube e vamos trabalhar na base dessa juventude, contando com a fome de jogadores que já estavam entre nós e de outros que regressaram de empréstimos", começou por referir o técnico, definindo depois a magnitude da empreitada que tem pela frente: "Qual imagino que será o meu próximo desafio? De momento, tenho de superar um enorme desafio no FC Porto, que não vai ser nada fácil de concretizar: ser campeão de Portugal. Com todas as limitações que nos foram impostas, é talvez o maior desafio da história do FC Porto."Referindo-se à opulência do PSG, que lhe permite acrescentar talento, em contraste com as transferências que o Monaco realizou, não conseguindo segurar as melhores peças, Conceição fez a transposição para a necessidade de vencer que também condiciona as aspirações dos emblemas nacionais nas provas europeias. "Espero enganar-me, mas creio que só muito dificilmente nos anos mais próximos veremos uma equipa portuguesa a conquistar a Liga dos Campeões", sublinhou.

Autor: Vítor Pinto