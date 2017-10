Continuar a ler

O técnico disse ainda ter gostado da prestação de todos os jogadores e saudou ainda os que não jogaram, bem como os adeptos que estiveram presentes nas bancadas: "Fiquei muito satisfeito com todos os jogadores. Houve jogadores que não foi possível fazer entrar hoje, mas somos um grupo competitivo e toda gente tem uma determinação e vontade grande de ser protagonista, ir para dentro e ajudar. Tenho de mandar um abraço a todos os que não participaram no jogo e um abraço enorme a este mar azul que esteve aqui no Bessa. É de louvar a paixão com que vivem o jogo e nos empurram para as vitórias. É fantástico".



Por fim, Sérgio Conceição desvalorizou a questão da posse de bola, dando mesmo o exemplo dos jogos de FC Porto e Sporting no terreno do Rio Ave: "Sabemos que nem todos os jogos podem ser 3, 4, 5-0. Quando corre menos bem também não me refugio na posse de bola, como vejo alguns treinadores a fazer. Dou-vos um exemplo: tivemos menos posse de bola em Vila do Conde e podia ter acabado 4 ou 5-1. Ontem vi um dos nossos rivais a sofrer muito para levar pontos de lá. Não me refugio nesse tipo de coisas".

O resumo do Boavista-FC Porto (0-3)

Sérgio Conceição mostrou-se agradado com a vitória do FC Porto no Bessa , salientando que os dragões melhoraram na segunda parte e tiveram sempre uma boa réplica do Boavista."Tivemos alguma dificuldade na primeira parte, mas temos de dar mérito ao Boavista, a condicionar muito o nosso jogo interior. De qualquer maneira, penso que controlar a bola era difícil, a relva estava muito alta. É sempre um campo difícil de se jogar. Na segunda parte retificámos algumas coisas, a equipa não estava coesa como eu queria, ofensivamente não estávamos bem porque defensivamente também não estávamos. Corrigimos na segunda parte e começámos a pressionar mais alto, a condicionar o Boavista, e os golos foram surgindo naturalmente, sempre com boa resposta do Boavista, porque é uma boa equipa e um estádio sempre difícil de se jogar. Ouvi e li que éramos uma equipa de muitas faltas e que utilizamos agressividade. Somos uma equipa de campeões, que faz desse impacto físico uma característica importante, e hoje tivemos um rival à altura. Há que dar mérito ao Boavista. Foi importante retificar situações ao intervalo, conseguimos um resultado importante onde um dos nossos rivais já perdeu pontos", referiu à Sport TV.

Autor: Luís Miroto Simões