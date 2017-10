Continuar a ler

O treinador lembrou que o adversário desta jornada "já ganhou ao P. Ferreira e melhorou muito no campeonato". "É uma equipa que está confiante, nomeadamente no sentido da agressividade que mete no jogo. É uma equipa que está na luta pela subida e que tem princípios de jogo interessantes. Temos de estar concentrados, focados e entrar com o intuito de conseguir a vitória", referiu.



Sérgio Conceição tem o objetivo claro de vencer a atual edição da Taça CTT e quer começar da melhor forma, esta terça-feira, diante do Leixões."Entramos nesta competição com o mesmo objetivo com que entramos em todas as outras, para vencer. Sabemos que ela nos pode dar o primeiro título da época. Vamos fazer este jogo com a maior seriedade possível, da mesma forma que encaramos o nosso dia-a-dia", referiu o técnico esta segunda-feira, ao site do clube.

Autor: André Monteiro