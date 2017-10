Continuar a ler

"O nosso jogo é que interessa. Temos de fazer o nosso trabalho, dentro de campo. Temos de ganhar e passar à frente desta equipa e depois nos ultimos dois jogos tentar a passagem à segunda fase.""O essencial já foi falado pelo Danilo , que focou dois ou três pontos sobre a nossa estratégia. Temos consciência do que fizemos e do que devíamos ter feito [na Alemanha]. O Leipzig é uma equipa forte, individual e coletivamente. Está a par do Bayern, penso que uma destas duas equipas vai ganhar a Bundesliga, é uma das melhores da Europa. Não fizemos algumas coisas que fazem parte do que é a identidade desta equipa, demos algum espaço onde o Leipzig gosta de entrar. São muito rápidos no último terço, aproveitam o pouco espaço que têm. Têm muita qualidade, particularmente na dimensão ofensiva. Frente ao Besiktas, nós também tivemos oportunidades suficientes para ganhar o jogo, na segunda parte o Besiktas chegou uma vez à baliza e fez o golo. Nós criarmos sempre muito a nível ofensivo, mas não foi isso que aconteceu na Alemanha, não estivemos bem. Mas isso está também associado ao que somos a defender. Se estivermos compactos, fortes a defender, seremos melhores a atacar. Temos de fazer um jogo muito melhor do que fizemos na Alemanha.""Não vou revelar. Temos 19 convocados. Não o faço normalmente, embora excepcionalmente o possa fazer em relação a algum jogador.""Os primeiros minutos do treino são para passar um pouco de tempo, não é um trabalho de estratégia. O meinho era agressivo demais para o momento deles [Corona e Brahimi] fisicamente, mas não têm qualquer problema. Estão aptos para jogar. Quanto aos mexicanos, estão a par dos outros jogadores, são mentalmente e fisicamente muito fortes.""É muito importante a forma como se entra no jogo a este nível, é mesmo decisivo. [Na Alemanha] Eles entraram como habitualmente, e como nós o fazemos também normalmente.""Se pegarmos na equipa que jogou no Bessa, para alas temos só o Hernâni como alternativa. Temos de fora o Otávio e o Soares, mas o discurso já não é novo. Mesmo na inscrição de jogadores, não podemos inscrever mais. São menos soluções, mas vamos lutar e assumir a responsabilidade, sem procurar encontrar desculpas.""É um discurso normal. Já falamos sobre a importância de entrar forte, como aconteceu frente ao Besiktas, mas de todas as maneiras, por aquilo que eu vi, mesmo contra o Bayern, após a expulsão, ele [Hasenhüttl] disse que começou a pensar no jogo com o FC Porto. Estão completamente focados no jogo de amanhã, mas o mesmo é válido para nós."