Continuar a ler

O treinador relativizou, por outro lado, o facto de o FC Porto já ter defrontado os turcos esta época. "Hoje em dia é fácil conhecer os adversários individual e coletivamente e não precisamos do jogo em casa para darmos uma resposta diferente amanhã, como acho que vamos dar."







O treinador relativizou, por outro lado, o facto de o FC Porto já ter defrontado os turcos esta época. "Hoje em dia é fácil conhecer os adversários individual e coletivamente e não precisamos do jogo em casa para darmos uma resposta diferente amanhã, como acho que vamos dar."

O FC Porto tem o melhor ataque do campeonato português e Sérgio Conceição não esconde que gostaria de ver o mesmo registo na Liga dos Campeões, a começar já esta quarta-feira, frente ao Besiktas, em Istambul. O segredo de um bom ataque, explica, começa numa boa defesa..."Os números que temos no campeonato resultam de uma organização defensiva forte. Não podemos dissociar a fase ofensiva da defensiva, somos a melhor defesa da Liga porque está tudo ligado. Claro que isto é para continuar e espero que amanhã (quarta-feira) o possamos fazer. A base do sucesso ofensivo é a consistência defensiva. Somos uma equipa que ataca e que ataca com perigo, os golos que marcamos e os que não sofremos têm a ver com uma dinâmica da equipa."