E Sérgio Conceição deixa ainda outra garantia: "Não podemos mudar a nossa forma de jogar. Não é de um dia para o outro que mudamos isso. Somos uma equipa objetiva e agressiva na procura da bola. Quando temos a bola apontamos sempre para a baliza", disse.





Sérgio Conceição terá de fazer mudanças no seu onze para o jogo frente ao Belenenses, sábado às 20h30, da 11.ª jornada da Liga NOS, devido a lesões e castigos, mas desvaloriza a situação, referindo mesmo que prefere "continuar a jogar de três em três dias" e a ter estas dores de cabeça."Ausências? O Danilo está fora por castigo e há a situação do Otávio mais os dois avançados [Soares e Marega] de não poderem dar o seu contributo. Temos de lidar com estas ausências, tenho de arranjar soluções, mas confio em todos, todos os jogadores dão garantias e isto faz parte da vida de treinador. Tenho de gerir de forma inteligente e criativa o plantel. É uma final temos de ganhar ou ganhar", afirmou o técnico portista na conferência de antevisão do encontro com o Belenenses, adiantanto desde logo que Galeno, da equipa B, estará convocado: "Só temos 15 jogadores de campo do plantel disponíveis, portanto o Galeno vai ser convocado. Esta semana não tenho o problema de deixar alguém de fora."