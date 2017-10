Antigo jogador do FC Porto, Sérgio Conceição admite ser um privilégio comandar a equipa onde um dia jogou, deixando claro que no Dragão não há outra forma de forma de sucesso que não passe pela conquista de títulos."No FC Porto temos um clube com um ADN muito próprio, com características muito próprias. Grande determinação, com um espírito ganhador que é incutido nos jovens. Estar a treinar um clube onde fui jogador é um privilégio. Vivo intensamente a minha profissão. Vivo-a 24 horas sobre 24 horas, até penalizando a minha vida familiar, mas sou verdadeiramente apaixonado pelo meu trabalho", admitiu o treinador portista, ao Magazine da Liga dos Campeões, emitido pela SportTV."Ter êxito no FC Porto é sinónimo de ganhar títulos, não podemos fugir a isso. Estou preparado para essa responsabilidade", garantiu Conceição, que depois partilhou aquelas que são as características que mais aprecia numa equipa. "Gosto de equipas intensas, agressivas, são objetivas no jogo, que tenham a inteligência para perceber o que está a pedir nos diferentes momentos".

Autor: Fábio Lima