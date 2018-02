Sérgio Conceição voltou a falar esta sexta-feira de Tiquinho Soares e do desentendimento que houve com o jogador no encontro da meia-final da Taça da Liga, com o Sporting, no momento em que foi substituído, e enalteceu a "aplicação fantástica" do avançado nos dias seguintes."Houve este caso e não fugi dele. Quando existe um problema, que neste caso foi público, não tive problema em dizer o que sentia. E foi o que disse aos jogadores no balneário. Há muita coisa que fica no balneário, faz parte da dinâmica de grupo, o respeito uns pelos outros. E esse problema foi resolvido", disse destacando que depois disso o jogador teve uma "dedicação fantástica", a "relação com os colegas foi fantástica" e o "respeito pela equipa técnica muito bom".