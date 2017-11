Sérgio Conceição foi multado em 383 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF na sequência da expulsão no encontro entre FC Porto e Portimonense (3-2), dos 16 avos-de-final da Taça de Portugal. Desta forma, o técnico poderá estar no banco dos dragões na deslocação às Aves, agendada para sábado (20h30) e referente à 12.ª jornada da Liga NOS.O timoneiro portista havia recebido ordem de saída por parte de Artur Soares Dias já na parte final dessa partida, aos 87 minutos, quando protestou um alegado penálti sobre André Pereira. O auxiliar estava próximo do banco do FC Porto e deu indicação ao árbitro principal para expulsar Conceição.