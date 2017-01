Continuar a ler

Se é assim em relação ao Southampton, uma equipa que ocupa o meio da tabela na Premier League, mais difícil será para o Leganés, um conjunto que luta apenas pela permanência no campeonato espanhol.



Resolvidas estão já as situações de Evandro, Varela e Adrián López – os dois primeiros deixaram o FC Porto a título definitivo. O médio rumou ao Hull City e o extremo assinou pelo Kayserispor; já o avançado espanhol foi novamente emprestado ao Villarreal, onde terá a possibilidade de se valorizar. Com estes desfechos, a SAD conseguiu aliviar de forma considerável a sua folha salarial. Se é assim em relação ao Southampton, uma equipa que ocupa o meio da tabela na Premier League, mais difícil será para o Leganés, um conjunto que luta apenas pela permanência no campeonato espanhol.

Sérgio Oliveira é, nesta altura, o único dossiê que a SAD tem por resolver no que respeita aos jogadores excedentários do plantel. O médio, de 24 anos, continua a trabalhar com a equipa B dos dragões, mas é certo que até ao fecho do mercado de inverno será colocado noutro clube para prosseguir a sua carreira, seja a título definitivo ou por empréstimo.É sabido que Sérgio Oliveira tem vários emblemas portugueses interessados nos seus serviços, alguns deles com aspirações europeias, mas o seu futuro deverá passar pelo estrangeiro, onde Southampton e Leganés já manifestaram vontade de o receber. Os ingleses fizeram chegar à SAD uma proposta de 4,5 milhões de euros pelo médio, mas este torceu o nariz a essa possibilidade, dado que tem no horizonte um clube com outras ambições.