Continuar a ler

"Não tenho medo de trabalhar. Sinto-me fisicamente preparado e, quando tiver a confiança do treinador, estarei pronto para jogar ao máximo", acrescentou.O internacional sub-21 português mostrou-se ainda agradado com o "clube histórico" que vai representar e com o facto de conhecer o novo técnico "desde menino, primeiro como jogador e depois como treinador"."Sei que é um clube histórico, um dos mais titulados de França. Os adeptos apoiam muito o clube, o que é importante para os jogadores", disse o médio, que admitiu que "não é fácil não jogar", mas que continuou "a dar o máximo nos treinos e a respeitar as opções do treinador" dos 'dragões', Nuno Espírito Santo.Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito pela chegada do compatriota, que ajuda a criar "um grupo mais forte que vai conseguir atingir os objetivos do clube"."É um jogador tecnicamente dotado. Vem de uma boa escola, do FC Porto. Traz qualidade técnica, construção de jogo e vai continuar a evoluir connosco. É um pouco diferente dos outros médios do clube", acrescentou o técnico.Esta época, Sérgio Oliveira cumpriu apenas 54 minutos em jogos oficiais, sendo dispensado dos trabalhos do plantel principal.O contrato de empréstimo do internacional português sub-21 será até ao final desta época e não contempla opção de compra.