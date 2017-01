Sérgio Oliveira deverá deixar o FC Porto por empréstimo nos próximos dias, embora os dragões estejam recetíveis a negociar a saída do médio, de 24 anos, a título definitivo.

Segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal junto de fonte próxima ao processo, a preferência da SAD, tal como aconteceu com Evandro, passaria por libertar-se totalmente dos encargos relativos ao médio, realizando simultaneamente um novo encaixe financeiro. No entanto, e à semelhança do que se passou com Adrián López, o cenário mais provável passa por uma cedência.

O Southampton, de Inglaterra, entrou em cena com uma oferta de 4,5 milhões de euros, mas o destino não agradou ao médio, que dá preferência a clubes com objetivos superiores: candidatos a títulos ou, pelo menos, a lugares de acesso às provas da UEFA.

Autores: Rui Sousa e André Monteiro