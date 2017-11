Sérgio Oliveira viu um cartão amarelo logo aos 9 minutos e, como estava em risco de exclusão, vai cumprir castigo na derradeira e decisiva jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, frente ao Monaco, no Estádio do Dragão. Danilo Pereira também estava a um amarelo de cumprir suspensão, mas conseguiu escapar a essa punição.Note-se, por fim, que Sérgio Oliveira foi uma das principais surpresas do onze que Sérgio Conceição apresentou em Istambul. A outra foi a de Maxi Pereira, que também viu amarelo e jogou a lateral-direito, empurrando Ricardo Pereira para extremo.