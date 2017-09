Continuar a ler

Oliveira garantiu ainda que, para ele, não foi surpresa aparecer no onze titular. "Não fiquei surpreendido, porque sempre acreditei na minha qualidade. Não é por ter jogado que sou o melhor do Mundo e não era o pior por não jogar. Há que acreditar sempre. Claro que fico um bocadinho ansioso, mas o tempo vai passando e, com concentração, tudo sai com naturalidade", frisou.



"Foi fantástico o que aqui fizemos. Ganhar por 3-0 em casa do campeão francês é fantástico da nossa parte. Depois de uma derrota em casa, conseguimos recuperar esses três pontos de que falou o mister", lembrou ainda Sérgio Oliveira, recusando-se a falar sobre uma eventual repetição da titularidade no clássico frente ao Sporting: "Não vou falar sobre isso. Temos um grupo fantástico e vamos realçar esta vitória."